بث مباشر.. السيسي يفتتح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم

كتب- محمد سامي:



يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، والذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

كما يهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.