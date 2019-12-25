الشقة بـ197 ألف.. تعرف على آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، غدًا الخميس 26 ديسمبر الجاري، بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي توفير شقق جاهزة للتسليم الفوري في 8 محافظات.

وقبل انتهاء الحجز بـ3 أيام ينشر "مصراوي"، تفاصيل التقديم للحجز في شقق الإسكان الاجتماعي، كالآتي:

يشمل الإعلان الـ12 على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تتواجد الوحدات في 8 محافظات وهم، محافظة الإسكندرية، في مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسماعيلية، بمناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، محافظة الشرقية، بمناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، محافظة الدقهلية بمناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، محافظة المنوفية بمناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا).

وشملت محافظات الطرح أيضًا: كفرالشيخ بمناطق (مطوبس – فوة – قلين – الحامول – الرياض)، والغربية، بمناطق (بسيون – سمنود – زفتى – كفرالزيات – المحلة)، والبحيرة بمناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون).

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد مع استمرار تقديم المواطنين مستندات الحجز، مقابل سداد 150 جنيهًا ثمن الكراسة، وفقا لتصريحات مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وبالنسبة للأوراق المطلوية، يتم تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بجانب المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

ويمكن لأي مواطن التقديم للحصول على وحدة في هذا الطرح لكن لابد أن يتوافر به بعض الشروط والتي شملت أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة، لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا، كما لا بد أن يكون مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها أو باحد المحافظات المجاورة.

وحدد صندوق التمويل العقاري ودعم الإسكان الاجتماعي، شروطًا في معدل دخل المتقديمن، بحيث يكون الحد الأقصى لدخل العازب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، ويكون الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

كما يصل مقدم الحجز لـ14 ألف جنيه يتم سدادهم عند التقيدم بمكتب البريد، بينما يكون القسط الشهري والذي يبدأ بعد استلام الوحدة بين 500 و700 جنيه للشهر الواحد، كما يصل سعر الوحد لـ197 أبف جنيه، حيث تصل مساحة الشقق لـ90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص شقق الإعلان الـ12 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالقرعة الإلكترونية، لكن إذا زاد عدد المتقدمين على الوحدات يتم ترتيبهم وفقًا للأولوية والتي تبدأ بالمتزوج الذي يعول الأصغر سنًا، ثم الأرملة التي تعول، ثم المطلقة التي تعول، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا، ثم العازب، كما توجد نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي أكثر من وسيلة للتواصل مع المواطنين تتمثل في الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.