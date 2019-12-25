"أمطار وصقيع وأتربة".. الأرصاد: ذروة الموجة الباردة اليوم 25 ديسمبر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الباردة التي تتعرض لها البلاد، موضحًا أن هناك نشاط الرياح والرمال المثارة للأتربة حاليًا على الطرق الصحراوية والمكشوفة ما جعل هناك انخفاضا في الرؤية الأفقية بشكل كبير وتساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وقال "شاهين"، في تصريحات لمصراوي، إن هناك نشاط لرياح جنوبية غريبة قادمة من الصحراء الغربية، بدأت في المناطق الغربية بالسلوم ومطروح، وتمتد على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، وستقل الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الأتربة الموجودة، موضحا أن ذروة الرياح اليوم وغدا الأربعاء.

وأوضح أن الموجه السيئة تؤدي إلى فرص سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، ومن خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة حتى محافظات شمال الصعيد من الثلاثاء حتى الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن ذروة الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع لكنها خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.

ونصح شاهين المواطنين، بتجنب الملاحة البحرية في البحر المتوسط نظرا لارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، بالإضافة إلى عدم التعرض المباشر للرمال المثارة والأتربة خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية وضيق التنفس، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية ستعود لمعدلاتها بدءا من السبت المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء، تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، محذرة في ذات الوقت، من حالة الطقس المضطربة، ومناشدة كافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.