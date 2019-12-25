اليوم.. حفل توزيع جوائز اتحاد كتاب مصر

كتب- محمد عاطف:

ينظم اتحاد كتاب مصر، اليوم الأربعاء، حفلاً لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، وأداء القسم للأعضاء الجدد، في تمام الخامسة من مساء، اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر.

وقد جاءت جوائز الاتحاد لعام 2019، كالتالي:

أولاً: جائزة التميز

جائزة التميز في شعر العامية وقيمة كل منها 10000 جنيه، حصل عليها فؤاد حجاج، والتميز في شعر الفصحى حصل عليها أحمد عبد الحفيظ شحاتة، التميز فى الرواية ذهبت لـ فتحى إمبابي، كما حصل عليها خيري حداد، وفي النقد الأدبي الدكتور عوني عبد الرؤوف، وعلم اللغة حصل عليها الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.

ثانيًا: جوائز الاتحاد وقيمة كل منها 10000 جنيه، جاءت كالتالي:

جائزة شعر الفصحى، فاز بها الشاعر محمد محمد عيسى، والنقد الأدبى فاز بها الدكتور عبد الحكم العلامي، وجائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر، وشعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتور سحر سامي، وجائزة رواية الخيال العلمي فاز بها صلاح معاطي، وأدب الأطفال، فازت بها الدكتورة إيمان سند.

ثالثًا: الجوائز الخاصة، وقد جاءت كالآتي:

جائزة بهاء طاهرلأدباء الصعيد: (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها طه أحمد الشريف، جائزة المرحوم يوسف أبو ريه (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها منير عتيبه، وجائزة محمد سلماوي (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها محمد الصواف.

وتم حجب جائزة الدكتور حسن البنداري، حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد، ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة في حالة العمل المفرد وهي نسبة الـ85%، وأيضاً تم حجب جائزة الدكتور عبد الغفار مكاوى حيث لم يتقدم لها أحد.