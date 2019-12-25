أبرزهم مبادرة "المركزي".. 15 ملفًا على مكتب "العناني" بعد التعديل الوزاري

كتب- يوسف عفيفي:

بدأ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، بالعمل سريعًا داخل أروقة وزارة السياحة بالعباسية وعقد 3 اجتماعات في أول أيام وجوده بالوزارة.

وتنتظر العديد من الملفات، اطلاع وزير السياحة والآثار للعمل عليها لاستكمال مسيرة الوزيرة السابقة، والتي يستعرضها "مصراوي" كالتالي:

ـ مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة واحتياجات كل قطاع.

- استكمال ملف الوزارة للإصلاح الهيكلي للسياحة وتدريب العاملين داخل القطاع.

- استكمال ملف معايير تنصيف الفنادق المصرية.

- حل المشكلات المتراكمة التي تواجه القطاع السياحي بالكامل.

- استكمال الحملة الترويجية للسياحة المصرية.

- المؤتمرات والمعارض الدولية لتنشيط حركة السياحة الوافدة.

- فتح أسواق سياحية جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية الحالية.

- افتتاح المتحف المصري الكبير2020.

- العمل على زيادة الرحلات البريطانية بعد عودتها من جديد.

- ملف الحج والعمرة والبوابة الإلكترونية الجديدة.

- أزمة الشركات السياحية المتوقفة عن العمل في موسم العمرة.

- متابعة التقارير الدولية عن السياحة المصرية والعالمية.

- أرقام وإحصائيات الحركة السياحية في مصر.

- ملف السياحة الداخلية وتنشيط الحركة داخل معابد ومتاحف الجمهورية.

- تطوير مسار العائلة المقدسة.