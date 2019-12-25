أنور مغيث يكشف سر احتفاء "القومي للترجمة" بالأدب الروسي

كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، أن الاحتفال بيوم المترجم الذي سيقام اليوم الأربعاء، يحمل اسم "العام المصري الروسي 2020.. الأدب والاستشراق والسياسة"، ويتضمن الكثير من الفعاليات التي تنطلق من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى مساء اليوم.

وقال مغيث في تصريحات لـ"مصراوي": "لقد اخترنا العام الماضي التعاون مع الثقافة الفرنسية بسبب العام الثقافي المصري الفرنسي، بينما نختار هذا العام الاتجاه ناحية الثقافة الروسية باعتبار عام 2020 عام الثقافة المصرية الروسية".

وأضاف مغيث: "كل قطاع من قطاعات الوزارة فكر في طريقة لتدشين العام الثقافى الروسى بما يملكه من إمكانيات، ولذا اخترنا ندوة بعنوان (الاستشراق –الأدب- السياسة" بحضور الدكتور إيمان يحيي، الدكتور عاطف معتمد، الدكتور نبيل رشوان وشريف جاد، ويديرها الدكتور أنور ابراهيم)".

وأكمل: تهدف الاحتفالية إلى تغطية جوانب متعددة من التفاعل الثقافى بين البلدين، حيث تتناول تاريخ التفاعل الأدبى الروسى من القرن التاسع عشر إلى اليوم، وتتعامل مع الاستشراق باعتبار المستشرقين الروس كان لهم تناول خاص للدراسات الشرقية نظرًا لأنهم لم يتعاملوا مع الشرق، من خلال مطامع استعمارية، كما هو الحال فى الاستشراق الغربى وبالنسبة للسياسة فخلال 70 عاما كانت هناك علاقات وثيقة الصلة بالاتحاد السوفيتي، شهدت فترات صعود وهبوط، إلا أن هذا التاريخ يمثل رصيدا يساهم في دعم التعاون ما بين البلدين فى المستقبل.

ولفت مغيث إلى أنه خلال العام المقبل سيقدم المركز فعاليات أخرى، من بينها استضافة كتاب روس لتوقيع ترجماتهم وتعريف القارئ المصري بهم.

وأضاف مغيث: قررنا هذا العام أن نكرم مرتجمين أحدهما مصري وهو د. قاسم عبده قاسم والآخر المترجم السوري ثائر ديب، نظرا لإسهام كل منهما الكبير والمميز في حقل الترجمة، وسوف ننظم غدا العديد من حفلات توقيع الكتب، بمشاركة مترجميها.

يشار إلى أن وزيرة الثقافة ستكرم كل من المترجم ثائر ديب، والمترجم الدكتور قاسم عبده قاسم، ثم يتم تسليم جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة، وجائزة الشباب للترجمة وجائزة الثقافة العلمية للترجمة، والتي يعلن عن الفائزين بها أثناء حفل الختام، وتقام جميع الفعاليات بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة ويقدم المركز احتفالا بهذه المناسبة خصومات 50% على جميع الإصدارات.