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مواجهة إعلامية وصياغة تشريعية.. ماذا قال السيسي عن ظاهرة التنمر؟ (صور)

01:28 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
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كتب- محمد عبدالناصر:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر.

وقال السيسي، إن مواجهة ظاهرة التنمر يكون من خلال صياغة التشريعات التي تجرم هذه الظاهرة أو عن طريق مواجهتها إعلاميا، من خلال وسائل الأعلام المختلفة أو من خلال الأعمال الدرامية والثقافية.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الثلاثاء بمركز المنارة، يمكن مواجهة ظاهرة التنمر من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.

وشارك الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز المنارة، كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.

السيسي احتفالية قادرون باختلاف ظاهرة التنمر مؤسسات الدولة
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