"الصحفيين" تنظم تدريبًا عن معمل الابتكار والاختراعات لأبناء الأعضاء

القاهرة- (مصراوي):

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لأبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة، بعنوان "معمل الابتكار والاختراعات".

وذكر بيان للجنة، أنّ الورشة تتناول أساسيات صناعة الإنسان الآلي ومكوناته، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وتطبيقات البيت الذكي والمدن الذكية، والراسبيري والأوردوينو والزيجبي وأستخداماتهم.

كما تتناول الورشة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وأستخداماتها المختلفة، وماكينات CNC وتطبيقاتها، وتقام مسابقة في نهاية الورشة وتخصص جوائز للفريق الفائز.

ويحاضر في الورشة الزميل محمد عبدالجيد الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومحاضر الابتكار بالأكاديمية الوطنية لتكنولوچيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.

وذكرت اللجنة أنّ الورشة مجانية ومخصصة لأبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة من سن 10 إلى 16 سنة، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من السبت 21 ديسمبر الحالي عبر البريد الإلكتروني للنقابة elsahfyeen3@gmail.com أو الهاتف 01099221510

وتعقد الورشة في مركز التدريب بالنقابة اعتبارا من الأربعاء 25 ديسمبر الحالي ولمدة أسبوعين (الأربعاء والأحد من كل أسبوع)، الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.