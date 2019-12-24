السيسي يبحث هاتفيًا القضايا الإقليمية المشتركة مع رئيس وزراء اليونان

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه لتبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، سواء علي المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص.

وقد تم خلال الاتصال التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

كما أكد الرئيس من جانبه متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، مؤكداً تطلع مصر على الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وعلي نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.