مصر تتمسك بمقترحها بشأن قواعد ملء وتشغل سد النهضة

كتب- أحمد مسعد ومحمد سامي:

أكدت مصر، سعيها قدمًا في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كلا من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، مع التمسك بالاقتراح المقدم منها.

وأشارت الدولة، ممثلة في وزارة الري والموارد المائية، في بيان الثلاثاء، إلى حرصها على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق إثيوبيا بتحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة، هذا وقد قدمت مصر صياغة بديلة لربط السدين بما يحقق مصلحة الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد فى ٦ نوفمير، تم عقد ثلاث اجتماعات ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع فى ٩-١٠ يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

وكان قد تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولهم والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب على نقاط الخلاف​.