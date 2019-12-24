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"مدح وإنشاد ومجالس علم وذكر".. فعاليات الليلة الختامية لمولد الحسين

07:27 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
"مدح وإنشاد ومجالس علم وذكر".. فعاليات الليلة الختامية لمولد الحسين

مولد الحسين

كتب- محمود مصطفى:

تقام بساحة العصبة الهاشمية، الثلاثاء ٢٤ ديسمبر، حلقة مدح للشيخ أمين الدشناوي،احتفالا بالليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين، أمام فندق الصفا والمروة بجوار مسجد الحسين.

فيما تقيم الطريقة الرفاعية سرادق في ميدان سيدنا الحسين، تضم مجلس علم وذكر عقب صلاة العشاء وممتد لصلاة الفجر يبدأ بكلمة دينية لأحد علماء الطريقة بعد كدة قراءة بعض من أوراد سيدي أحمد الرفاعي يعقبها مجلس ذكر وإنشاد ديني.

وقال الشيخ عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية البرهامية، إن الطرق الصوفية أقامت سرادقات حول ضريح الإمام الحسين ووضعت كل طريقة اسم الطريقة وشيخها على لافتة بالإضافة إلى إعداد أماكن للخدمة لتقديم الأطعمة للمريدين وزوار الضريح إلى جانب إقامة حلقات الذكر داخل السرادقات في صحن المسجد وقراءة القرآن ومجالس العلم عن سيرة الإمام الحسين للاقتداء به.

وتشارك مبادرة تزكية وعمارة باحتفالات مولد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، بمناسبة ذكرى قدوم الرأس الشريف إلى مصر، وذلك في الخدمة المقامة بجوار مسجد الإمام الحسين في القاهرة.

وبدأت احتفالات "تزكية" اليوم بعد صلاة المغرب اليوم بحضور الحبيب علي الجفري وعدد من العلماء مع فرق الإنشاد والمديح.

ويحي الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، في العاشرة من مساء اليوم، الشيخ محمود ياسين التهامي.

ويشهد محيط مسجد الحسين، حفل كبير غدا في العاشرة مساء، يضم فقرات إنشاد للشيخ محمد ياسين التهامي، ثم يليه الشيخ ياسين التهامي.

مولد الحسين ساحة العصبة الهاشمية أمين الدشناوي مسجد الحسين الطريقة الرفاعية

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