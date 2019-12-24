نبيلة مكرم: "هجرة علماء مصر للخارج هجرة عقول وليست قلوب"

كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن "هجرة المصريين إلى الخارج هجرة عقول وليست قلوب، وتظل مصر بلدهم دائمًا في القلب".

وأضفت مكرم: "مصر لم تناديهم ليساعدوا الدولة، الكل كان يتسابق عشان يلبي الدعوة"، موضحة أن هذا التسابق والتنافس يعكس حالة التعاون لمصر الجديدة، وغيروا صورة العلماء بالخارج الذين كانوا لديهم رهبة أو خوف من القدوم إلى مصر.

أشادت مكرم برابطة علماء مصر بالخارج لما يقدمونه لمصر، موضحة أن روح التعاون بين الوزارات والعلماء بالخارج يؤكد على روح مصر الجميلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السادس والأربعون لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا بعنوان " التنمية المستدامة في مصر - التطورات الابتكارية للغد"، بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المنعقد خلال الفترة من ٢٤إلى ٢٦ ديسمبر.