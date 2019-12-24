العصار: ننفذ برامجًا مشتركة لصالح "الإنتاج الحربي" مع كبرى الشركات الأجنبية

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إنه سعيد بتواجد جميع العلماء المصريين في مؤتمر وزارة الإنتاج الحربي، موجهًا حديثه لعلماء مصر في أمريكا وكندا، قائلًا: "نحن سعداء وفخرون بيكم".

وأضاف "العصار"، أن وزارة الإنتاج الحربي استفادت كثيرًا من العلماء المصريين بالخارج خلال مؤتمرات "مصر تستطيع".

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن هناك برامج مشتركة تُنفذ لصالح وزارة الإنتاج الحربي في العلوم والتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي مع كبرى الشركات الأجنبية.

وتابع: "تم التنسيق والمشاركة مع شركات كبرى لجلب التكنولوجيا عالية الجودة لعمل نهضة صناعية متطورة".

ولفت إلى أن العاملين بالإنتاج الحربي يسعوا إلى تقديم خدمة أفضل والنهوض بالدولة للأمام، موكدًا أن أي صناعة في العالم تحتاج إلى تطوير، ولابد من التركيز على التعاون بين الصناعة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكد أن الانتاج الحربي استطاعت تصنيع عددات ذكية محلية الصنع بأيدي مصرية 100% في مصانع الوزارة، لافتًا إلى أن الجميع يبذل كل جهده وعمله لصالح البلد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السادس والأربعون لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا بعنوان "التنمية المستدامة في مصر - التطورات الابتكارية للغد"، بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المنعقد خلال الفترة من ٢٤إلى ٢٦ ديسمبر.