السيسي عن طلب الطفل مُهند بتدريس مادة "احترام الآخر": "هتتعمل فورًا"

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب الطفل "مُهند"، أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن يتم تدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، أثناء احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس السيسي، مساء اليوم الثلاثاء.

ورد الرئيس السيسي على طلب الطفل مهند قائلاً: "يا مهند هتتعمل فورًا".

وشارك الرئيس اليوم في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المنارة، كما تفقد الرئيس، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.