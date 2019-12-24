افتتاح فعاليات المؤتمر الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

افتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فعاليات المؤتمر رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذي يقام في الفترة من 24-26 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد"، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمشاركة العديد من علماء مصر في الخارج والمتخصصين في مجال البحث العلمي من مختلف الجامعات المصرية.

حضر حفل افتتاح المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وممثلى عدد من الوزارات، وخلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ألقى عدد من المتحدثين الرئيسيين كلمة حول عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمحاور جلسات المؤتمر.

وقدم الدكتور ناصر الشيمي رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والأستاذ بجامعة كالجاري بكندا- عرضاً حول "التكنولوجيات المستخدمة في المدن الذكية"، كما تحدث الدكتور محمد الحبيبي الأستاذ بجامعة ألبرتا بكندا والمؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "مايكرو إنجينيرنج" بكندا ورئيس شركة "روبوجاردن" - حول "التحول الرقمي وإستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم لتغيير مهارات المتعلم في الحاضر والمستقبل"، فيما قدم الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد بجامعة وندسور بكندا – عرضاً حول "التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة".