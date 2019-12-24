السيسي يتفقد معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات بمركز المنارة

وزير الثقافة تكرم 14 شخصية من رموز فرقة رضا احتفالا بمرور 60 عامًا

قافلة مساعدات من المصريين بالخارج إلى مملكة ليسوتو في ضوء رئاسة مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط هذه القوافل.

يأتي ذلك في إطار مشاركة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الثلاثاء.

كما تفقد الرئيس معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.