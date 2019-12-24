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علي عبد العال يستقبل نجل النائب الراحل أحمد شرموخ

05:27 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
علي عبد العال يستقبل نجل النائب الراحل أحمد شرموخ

علي عبد العال يستقبل نجل النائب الراحل أحمد شرموخ

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - بمكتبه - نجل النائب الراحل أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة مركز ملوي في حضور نواب محافظة المنيا.

وقد أهدى الدكتور عبدالعال درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل تقديراً لجهود النائب خلال الفصل التشريعي الحالي.

وكان النائب شرموخ قد وافته المنية يوم الأحد 8 ديسمبر بعد صراع مع المرض، وأعلن الدكتور علي عبد العال خلال جلسة الثلاثاء 10 ديسمبر خلو مقعد الدائرة بعد أن استعرض الخطاب الوارد من وزير الداخلية لإخطار المجلس بوفاة النائب.

علي عبد العال أحمد شرموخ مجلس النواب

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