عمرو رزق رئيسا لمجلس إدارة راديو النيل

كتب- مصطفى علي:

أعلن عمرو رزق، توليه مهام بشبكة راديو النيل، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب قائلا:" الحمد لله والشكر لله ، بداية جديدة وعودة جديدة للراديو، مهمة ليست سهلة للحفاظ على ما وصلت إليه شبكة راديو النيل والبناء على ذلك".