عمرو رزق رئيسا لمجلس إدارة راديو النيل
02:29 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى علي:
أعلن عمرو رزق، توليه مهام بشبكة راديو النيل، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب قائلا:" الحمد لله والشكر لله ، بداية جديدة وعودة جديدة للراديو، مهمة ليست سهلة للحفاظ على ما وصلت إليه شبكة راديو النيل والبناء على ذلك".
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