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عمرو رزق رئيسا لمجلس إدارة راديو النيل

02:29 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
عمرو رزق رئيسا لمجلس إدارة راديو النيل

عمرو رزق

كتب- مصطفى علي:

أعلن عمرو رزق، توليه مهام بشبكة راديو النيل، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب قائلا:" الحمد لله والشكر لله ، بداية جديدة وعودة جديدة للراديو، مهمة ليست سهلة للحفاظ على ما وصلت إليه شبكة راديو النيل والبناء على ذلك".

عمرو رزق راديو النيل التواصل الاجتماعي فيسبوك

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