لتخفيف تكدس السائحين.. تصميم لوحة إرشادية مصورة لنقش "أدوات الجراحة" بمعبد كوم امبو بأسوان

كتب- محمد عاطف:

صممت وزارة السياحة والآثار لوحة إرشادية مصورة للمناظر الأصلية الخاصة بنقش "أدوات الجراحة" المشهورة والموجودة بمعبد كوم أمبو بأسوان، ووضعها بالساحة الخارجية للمعبد.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أنه تم تصميم هذه اللوحة الإرشادية وفقًا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم وضعها في الساحة الخارجية للمعبد بالقرب من الممر الضيق الذي يوجد به النقش الأصلي، وذلك لتخفيف تكدس وزحام الزائرين الذين يقفون بالساعات أمامها لمشاهدة دقة الأدوات الطبية والجراحية التي استخدمها المصري القديم مما يعكس مدي التقدم العلمي والإعجاز الطبي الذي توصل إليه خلال هذه الفترة الزمنية.

وأضاف أن هذه اللوحة الجديدة ستسمح للمرشدين السياحيين بالوقوف مدة أطول للشرح في مكان أوسع بدلًا من الممر الضيق، مما يسهل أيضا حركة باقي الزائرين داخل المعبد.

وتتضمن اللوحة الإرشادية الجديدة صورا لأدوات الجراحة الطبية الموجودة بالنقش الأصلي وشرح مختصر لها.

وقال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان، إن نقش "أدوات الجراحة" يعتبر من أشهر المناظر و النقوش الموجودة بالمعبد، حيث يتوافد أعداد كبيرة من الزائرين على معبد كوم امبو خصيصا لمشاهدة هذا النقش.

ويعتبر معبد كوم أمبو أحد أجمل المعابد البطلمية الموجودة بالضفة الشرقية لنيل أسوان والذى خصص لعبادة الألهة سوبك وحورس، كما أنه يتميز بجمال وروعة ودقة نقوشه.

وجرى الانتهاء هذا العام من أعمال الترميم الدقيق لنقوش المعبد و تطوير نظام الإضاءة به، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية به بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي افتتحه الدكتور خالد العنانى في مارس الماضى.