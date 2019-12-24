القابضة للمطارات: انتهاء اللائحة المالية للعاملين
01:25 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب- محمد عبيد:
أعلن الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تم الانتهاء من اللائحة المالية الخاصة بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأوضح الطيار أحمد جنينة، أنه سيتم عرضها على مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يوم الخميس المقبل للاعتماد.
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