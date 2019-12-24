أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

القابضة للمطارات: انتهاء اللائحة المالية للعاملين

01:25 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
القابضة للمطارات: انتهاء اللائحة المالية للعاملين

الطيار أحمد جنينة

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تم الانتهاء من اللائحة المالية الخاصة بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأوضح الطيار أحمد جنينة، أنه سيتم عرضها على مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يوم الخميس المقبل للاعتماد.

أحمد جنينة الشركة القابضة للمطارات اللائحة المالية للعاملين

الخبر التالى:

لتخفيف تكدس السائحين.. تصميم لوحة إرشادية مصورة لنقش "أدوات الجراحة" بمعبد كوم امبو بأسوان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السودان: تقارب كبير مع مصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة