رئيس "القابضة للمياه": تركيب 7 ملايين عداد مطور.. وتوريد 360 ألف عداد مسبق الدفع

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تم توريد وتركيب حوالى 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة القابضة، بأقطار من 1/2 بوصة : 6 بوصة، لجميع الشركات التابعة، ومن المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنوياً، وتم التعاقد لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع، تم توريد نحو 360 ألف عداد منها، وتركيب 160 ألف عداد، كما تم تركيب حوالى 9 آلاف عداد بالجهات الحكومية، وتم تزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم توقيع وثيقة المياه مع جميع الوزارات المعنية فى الدولة، وذلك لترشيد المياه، وتركيب القطع الموفرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتم طرح مناقصة من خلال شركة أسيوط لجميع الشركات لتوريد مليون قطعة، وتم توريد 247.300 قطعة للشركات التابعة، ويتم بيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للتحول الرقمى، وتطوير خدمات التحصيل الإلكترونى، وشحن كروت العدادات مُسبقة الدفع، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض رسلان، تطور كمية المياه المُنتجة، والتى وصلت حالياً لـ30.1 مليون م3/يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 166 ألف كم، لتغطى 98 % من عدد السكان، ويبلغ عدد الاشتراكات 16 مليون اشتراك، كما يتم معالجة 13.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وتبلغ أطوال الشبكات 53 ألف كم، وعدد الاشتراكات 8.5 مليون اشتراك، ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 65 % من عدد السكان.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ90 قرية خلال العام المالى 2019/2020، ضمن مشروعات التعاون الدولى المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها.​