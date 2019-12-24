وفاة أمريكي على طائرة باريس قبل هبوطها بمطار القاهرة

كتب – محمد عبيد

شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب أمريكي الجنسية فور هبوط الطائرة القادمة من باريس، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتم نقل الجثمان إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته.

تلقى برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد الطائرة القادمة من باريس، بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة ومشتبه في وفاته، والراكب أمريكي من أصل مصري 65 عاما، كان يعاني من عدة أمراض خطيرة وقادم من أمريكا ترانزيت باريس.

وبحسب بيان، أمر الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحي بتجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط، تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بمطار القاهرة، وبالكشف على الراكب تبين أنه فارق الحياة من قبل الهبوط، تم نقل جثمان الراكب إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته.​