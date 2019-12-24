4 أيام ممطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة عدم الاستقرار في الطقس حتى الجمعة 27 ديسمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إم البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم وحتى يوم الجمعة المقبلة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن بعض المناطق في أقصى السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم ومطروح تشهد سقوط أمطار خفيفة خلال فترات الليل.

وتابع: بداية من اليوم الثلاثاء، من المتوقه سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، لافتًا إلى أن الأمطار تتساقط في مناطق متفرقة على مدار الـ4 أيام المقبلة.

وأشار إلى أن الرياح جنوبية غربية محملة بالرمال والأتربة على الطرق والمناطق المكشوفة، تنشط على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة، وتزداد فترة نشاطها خلال أوقات الظهيرة.

وأكد ان نشاط الرياح القادمة من الصحراء الغربية تساعد على انخفاض درجات الحرارة بعدل درجتين إلى 3 درجات، حيث تسجل على السواحل الشمالية 18 درجة والقاهرة 18 درجة أيضًا، وشمال الصعيد 20 درجةن وجنوب الصعيد 21 درجة.