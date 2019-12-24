توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي و"برايم بيزينس" في مجال التحول الرقمي

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة "برايم بيزينس كونسلتنج" المصرية، بحضور المهندس عاطف أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "برايم بيزينس كونسلتنج" في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس "الإنتاج الحربي" للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة "برايم بيزينس كونسلتنج" في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المشروعات في إطار استراتيجية التحول الرقمي، والاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ عدد من الأعمال، منها مراجعة التعاقدات الحالية لشركات الإنتاج الحربي، وتقييم درجة فاعليتها لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى أداء الأعمال "Business Layers" – تحديد الفجوات المؤثرة على نجاح المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ومتطلبات تعديلها لتحقيق أهداف أداء الأعمال، واقتراح مشروعات للجهات المختلفة بالدولة في إطار استراتيجية التحول الرقمي، والمشاركة في تحديد الفرص سريعة العائد، وتقديم الاستشارات في مجالات التحول الرقمي، والأنشطة المرتبطة بمجالات التصنيع الإلكتروني.

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