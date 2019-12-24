"الري" عن تطورات ملف سد النهضة: مازلنا في مرحلة تقريب وجهات النظر

كتب- أحمد مسعد:

قال محمد السباعي، المتحدث الرسم باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه لم يتم الإعلان عن اتفاق محدد بخصوص مفاوضات سد النهضة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) مازالت في مرحلة التفاوض والنقاش، لتقريب وجهات النظر.

واختتمت أمس الأحد، أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من (21-22) ديسمبر 2019، في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وفي ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، في واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019 برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وأضاف السباعي لـ"مصراوي"، أن الاجتماع المقبل، ستستضيفه أديس أبابا مطلع يناير 2020، لافتًا إلى أن الحديث عن التفاؤل من عدمه، مرهون بتوقيع اتفاقية تضمن حقوق الجميع.

واتفقت الأطراف الثلاثة في ختام الاجتماع، على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية، في الاجتماع الرابع المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة (9-10) يناير 2020.​