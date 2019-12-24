5 خطوات أمام شركات السياحة لتحديث بيانات عقود العمرة (صور)

بعد تجديد الثقة.. العاملون بالأوقاف يستقبلون الوزير بالورود

كتب– يوسف عفيفي:

تلقت غرفة شركات السياحة، خطابًا من وزارة السياحة والآثار، بخصوص ما ورد إليها من القنصلية السعودية بالسويس، بشأن آلية تسجيل الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة بمصر، عبر منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية "إنجاز".

وقالت الغرفة، في خطاب لجميع الشركات العاملة بموسم العمرة، إن القنصلية طالبت بتحديث البيانات الخاصة بتوثيق العقود الخاصة بالعمرة، عبر إرسال صورة العقد الموثق لدى وزارة الحج والمصدق عليه من القنصلية السعودية، وصورة ترخيص مزاولة النشاط وصورة شهادة "الاياتا"، في موعد أقصاه الأول من يناير المقبل.

وأوضحت الغرفة أن هناك 5 خطوات أمام الشركات لتحديث بيانات توثيق العقود كالتالي:

1- الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية اضغط هنا

2- تختار الشركة المنظمات والقطاعات.

3- ثم اختيار منظمات وقطاعات خارج المملكة.

4- اختيار شركات المملكة، ومن ثم اختيار استكمال طلب اعتماد مكتب عمرة.

5- استكمال بيانات الشركة.

يذكر أن رحلات العمرة انطلقت يوم 25 نوفمبر الماضي، وبلغ عدد المصريين الذين دخلوا الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، حسب الإحصائيات السعودية الرسمية نحو 85 ألف و808 معتمرين، لتحل مصر في المرتبة الخامسة في عدد المعتمرين عالميًا.​