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وزير الأوقاف: سنركز على تحقيق دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي

11:20 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
وزير الأوقاف: سنركز على تحقيق دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ستركز على الانطلاق إلى آفاق أوسع في تحقيق دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي، واستكمال تطوير منظومة الأداء الإداري بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لجميع العاملين بالوزارة.

وأضاف الوزير الأوقاف، عقب لقائه بقيادات الوزارة عقب تجديد الثقة به باستمراره بمنصبه، أنه سيعطى أولوية قصوى لمشروع المائة عالم وبناء الوعي الديني والوطني والتثقيف الديني المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا وإعداد العلماء من الأئمة والواعظات خاصة من الشباب وتعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتطوير هيئة الأوقاف.

وأشار إلى الاهتمام بالخطاب الديني المستنير في تحقيق مصالح الوطن وبالتوسع في أنشطة خدمة المجتمع واستكمال مسيرة تجديد الفكر الديني وتطوير مستشفى الدعاة لتقديم خدمة طبية متميزة للمجتمع عامة والعاملين بالأوقاف خاصة.

وطالب الوزير قيادات الوزارة باستمرار بذل الجهد والاهتمام ببرامج التدريب والتثقيف.

هذا المحتوى من

Asha
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تطوير هيئة الأوقاف الأئمة والواعظات الخطاب الديني
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