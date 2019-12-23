"حفر حتى منسوب محطة السادات".. مستجدات أعمال تطوير ميدان التحرير (صور)

كتب- محمد نصار:

ذكرت محافظة القاهرة، أن أعمال تطوير ميدان التحرير و تزيينه بمسلة الملك رمسيس الثاني التي يتم ترميمها بطول 19 مترا، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام، تتم على قدم وساق بالتعاون بين وزارات الثقافة والآثار والسياحة.

وأكدت المحافظة، في بيان، أنه تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هي: صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير حيث تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلي منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة " وزن 600 طن " هذا إلي جانب العمل في تنفيذ 9 كمرات بطول 16متر وارتفاع 2.30 و مشايات مكونة من بلاطات خرسانية و على جانبيها خرسانة ملونة وزراعة نخيل وإنشاء أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.

ويتضمن مخطط التطوير، تركيب نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان