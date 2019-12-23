أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

"صناعة النواب" تؤجل نشاطها لحين حضور الوزراء اجتماعات اللجنة

10:02 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
"صناعة النواب" تؤجل نشاطها لحين حضور الوزراء اجتماعات اللجنة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أصدرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بيانًا تُعلن فيه عدم عقد أي اجتماعات دون حضور الوزير المختص شخصيًا، وعدم قبول حضور الممثلين أو بعض وكلاء الوزارة ممن يدلون بأخبار أو تقارير فقط- بحسب البيان.

وقرر رئيس اللجنة، تأجيل جلسة الانعقاد المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، لذلك السبب، وسط حالة من الاستيلاء من قبل أعضاء اللجنة نظرًا لتكرار مشهد غياب الوزراء عن الاجتماعات.

وكانت اللجنة خصصت اجتماعها غدًا، لمناقشة موضوع "طفايات الحريق المغشوشة"، وكيفية تداولها في الأسواق، وطالبت بتواجد الوزير المختص.​

مجلس النواب طفايات الحريق المغشوشة لجنة الصناعة

الخبر التالى:

غرفة السياحة: إعادة تنظيم ملف الطيران وبحث زيادة رحلات شرق آسيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالدرجات.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء أول أيام الموجة السيئة