مسؤول يوضح أهمية قرار تفويض رئيس "التنظيم والإدارة" بصلاحيات الوزير

كتب- ميرا إبراهيم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و 41، و57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

ووصف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين اتحاد عمال مصر، القرار بـ"الجيد جدًا"، وأنه يأتي ضمن خطوات الاتجاه نحو اللامركزية.

وأشار "وهب الله"، في تصريحات لـ"مصراوي" الاثنين، إلى أن القرار يأتي تسهيلاً لإجراءات الإصلاح الإداري من دورات تثقيفية وتدريبية، والتي بموجب القرار مختص بها جهة واحدة ممثلة في رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

ولفت أمين عام اتحاد عمال مصر، إلى أنه بدون هذا القرار ستكون الإجراءات فيما يخص الإصلاح الإداري شديدة البيروقراطية، حيث سيحتاج الموظف إلى موافقة رئيس الجهاز وكذلك الوزارة المختصة ثم الذهب لرئيس الوزراء للحصول على موافقة جديدة، قائلاً: "قرار رئيس الوزراء يعطينا انطباع بعدم المركزية ولاسيما وأن قانون الخدمة المدنية في حاجة لمراجعة لتصبح منوطة به جهة واحدة الآن".

وأكد "وهب الله"، أن الإصلاح الإداري في مصر يسير إلى خطوة جيدة بتعاون الأجهزة المنوطة به وعلى رأسها رئاسة الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان رئيس الوزراء، أصدر قرارًا أيضًا ينص على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار​.​