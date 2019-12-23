السيسي يعزي الجزائر في وفاة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

كتب- يوسف عفيفي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية، إن الفريق أحمد قايد صالح، شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة، ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة.

وتابع: "أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وتوفي رئيس الأركان الجزائري اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 80 عامًا، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية في منزله.

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.