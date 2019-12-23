رئيس التنسيق الحضاري: وزارة الثقافة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال العمارة

القاهرة- (أ ش أ):

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اليوم الإثنين، إن وزارة الثقافة تولي مجال العمارة اهتماما كبيرا ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أبو سعدة - خلال حفل إعلان جوائز المشروعات الفائزة بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا في دورته السابعة عشر والتي يتم افتتاحها في 26 مايو 2020 - أن البينالي يعد حدثا عالميا يهدف إلي تحفيز المعماريين علي تحديث الصورة المعمارية لمصر و طرح أفكار خارج الصندوق.

وأوضح أنه تقدم للمسابقة 32 مشروعا، تم اختيار فائز واحد لتمثيل مصر في البينالي وهو المشروع المقدم من المعماريين مصطفي ربيع، محمد أحمد، أحمد عصام سعد، كما حصل مشروعا آخر علي شهادة تقدير لتميزه و6 آخرين علي شهادات تشجيعية، مقدما الشكر للجنة التحكيم علي جهودهم لاختيار المشروعات الفائزة وكذلك للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لحرصها علي خروج المسابقة بشكل مشرف.

من جانبه، قال الدكتور مراد عبد القادر أستاذ العمارة بكلية هندسة بجامعة عين شمس أحد أعضاء لجنة التحكيم إن شعار هذا العام يؤكد أهمية دور المعمار في تشكيل البيئة التي سنعيش فيها معا وأنه كان على المشاركين إطلاق الخيال المعماري والابتكار، مؤكدا أنه تم تكويد المشروعات لتصبح الأسماء سرية لضمان شفافية الاختيار.

وأشار إلى أن من أهم معايير اختيار العمل الممثل بالبينالي هو تميز هذا العمل بالابتكارية و الرؤية التي تخاطب العالمية.

كما كرم أبو سعدة أعضاء لجنة التحكيم وهم الدكتور باسل كامل أستاذ العمارة بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أ.د. علية عبد الهادي أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أ.د. شريف محمد الفقي أستاذ العمارة رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أ.د. علي جبر أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أ.د. مراد عبد القادر أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أ.د. حسن عبد السلام أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تحمل فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض لدورة 2020 وهي "كيف سنعيش معا".