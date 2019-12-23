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قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

07:51 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتتضمن التعديلات إلغاء عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتستبدل عبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" بعبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، كما تستبدل عبارة "وادي العلوم والتكنولوجيا" بعبارة "هرم التكنولوجيا".

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قرار جمهوري قانون إنشاء مدينة زويل السيسي مشروع مصر القومي للنهضة العلمية

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