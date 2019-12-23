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محافظ الجيزة يحيل طبيبًا وفني تحليل بمستشفى أبو النمرس للتحقيق

07:31 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
محافظ الجيزة يحيل طبيبًا وفني تحليل بمستشفى أبو النمرس للتحقيق

محافظ الجيزة أحمد راشد

الجيزة- (أ ش أ):

قرر محافظ الجيزة اللواء احمد راشد، اليوم الإثنين إحالة طبيب وفني تحليل بمستشفى أبو النمرس للتحقيق على خلفية معاملة سيئة لسيدة بمعامل التحاليل، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعامل غير اللائق مع المواطنين.

واستمع المحافظ - خلال زيارته المفاجئة لمستشفى أبو النمرس المركزي - لشكاوى عدد من المرضى من وجود بعض النواقص في المستلزمات الطبية، حيث تواصل المحافظ على الفور مع وكيل وزارة الصحة لتوفير النواقص من الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفى.. موجها برفع كفاءة مدخل المستشفى وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما قرر إقالة رئيس الوحدة المحلية لـ"منيل شيحة" من منصبه لتردي حالة النظافة بنفق المشاة وسوء حالة النظافة أعلى النفق، موجها برفع كفاءة النظافة ومراجعة كشافات الإنارة والكهرباء ومعالجة تسريب المياه وسرعة تغيير مواتير المياه بالنفق.

وحرص المحافظ على تفقد مدرسة أبو النمرس الابتدائية المشتركة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تفقد الفصول والمعامل والمخازن وتفاعل مع التلاميذ للاستماع إلى أبرز المعوقات التي تواجهم وآرائهم في المستوى التعليمي المقدم لهم.

ووجه راشد، خلال الجولة، رئيس مركز أبو النمرس برفع كفاءة النظافة ورفع القمامة والمخلفات على جانبي الترعة الموجودة بشارع 6 أكتوبر وسرعة رفع التراكمات والمخلفات بمدخل المدينة، وتكثيف المجهودات لإزالة التعديات.​

هذا المحتوى من

Asha
احمد راشد مستشفى أبو النمرس التحقيق مع طبيب معامل التحاليل

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