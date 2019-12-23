رئيس "المقاولون العرب" يتفقد أعمال مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشاهد "صلاح"، أعمال الواجهات وأعمال التشطيبات الداخلية للأسقف والحوائط والأرضيات من دهانات وتركيب السيراميك والبورسلين وكذا أنظمة التكييف المركزي وشبكات مكافحة الحريق والكهرباء بالمبني والتي تجري علي قدم وساق وذلك بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع والإدارات المنفذة للأعمال.

يذكر أن مشروع مجلس النواب يقام على مساحة 225 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى رئيسي بإجمالي مسطح 112 ألف متر مربع وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر،ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، كما يضم عدداً من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة هذا إلي جانب أعمال الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.