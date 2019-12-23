رئيس "زراعة النواب" يطالب بحسم ملف أسعار توريد القصب والبنجر

كتب - أحمد علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، على أهمية حسم ملف أسعار توريد محاصيل قصب السكر والبنجر، مع دعم المزارع المصري باعتباره وحدة إنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في حضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.

وشدد رئيس لجنة الزراعة، على أهمية دعم المزارع المصري لاسيما مع حجم المعاناة التي يواجهها من تكاليف إنتاج وغيره من الأمور، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية لكل من البنجر والسكر في أدنى مستوياتها.

وفي سياق متصل، هنأ النائب هشام الحصري وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بتجديد الثقة فيه.