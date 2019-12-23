وزير التموين يطالب بفرض رسم وارد على السكر المستورد

كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانوني لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.

وأوضح "مصيلحي"، أنه بالنسبة للسكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر وأوربا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيًا، لتصل إلى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد سكر بدون جمارك وفقًا للاتفاقيات، متابعًا: "هنا يأتي دور البرلمان في إعداد تشريع لحل تلك الأزمة"، مشيرًا إلى أن زيادة الكميات الواردة من الخارج، وبأسعار منخفضة، تؤدي إلى انخفاض سعر محصول قصب السكر.

وتابع: "ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى إلى صعوبة الأمر، حيث انخفض سعر السكر العالمي، نظرًا لارتباطه بسعر البترول، موكدًا أنه كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظرًا لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى إلى رفع سعره والعكس".