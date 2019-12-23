عودة ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات On

كتب- مصطفى علي:

قررت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON من جديد بعدما كان رئيسا لها في السابق قبل انضمامها لمجموعة إعلام المصريين.

وتأتي عودة ألبرت شفيق لرئاسة قنوات أون مجددا بعدما سبق وتم تكليفه في أبريل الماضي مديرًا لقناة "إكسترا نيوز" مشرفًا على قنوات الأخبار بالمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.