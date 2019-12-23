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عودة ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات On

05:03 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
عودة ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات On

ألبرت شفيق

كتب- مصطفى علي:

قررت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON من جديد بعدما كان رئيسا لها في السابق قبل انضمامها لمجموعة إعلام المصريين.

وتأتي عودة ألبرت شفيق لرئاسة قنوات أون مجددا بعدما سبق وتم تكليفه في أبريل الماضي مديرًا لقناة "إكسترا نيوز" مشرفًا على قنوات الأخبار بالمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ألبرت شفيق المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية شبكة قنوات ON

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