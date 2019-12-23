وكيل البرلمان ينتقد المغالاة في التصالح بمخالفات البناء.. وعبد العال يرد

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع حد في المغالاة التي تتم بأعمال التصالح بمخالفات البناء، خاصة أن الشعب المصري تحمل الكثير ولا يجوز مثل هذه المغالاة والشروط التعجيزية خاصة فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية التي تم حصرها بمكاتب بعينها.

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أننا كنواب نفتخر بأن المجلس أصدر ما يقرب من 600 قانون ولكن على أرض الواقع توجد العديد من الإِشكاليات التي لا تتجاوب مع هذه التشريعات مثل قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وعقب عليه الدكتور علي عبدالعال بقوله: "كل ما كانت قيمة المخافة قليلة تكون النتائج أكبر "، مؤكدا ضرورة أن يتم الاعتبار في ذلك، فيما تدخل النائب محمد أبو المجد، عضو مجلس النواب بتضامنه مع رئيس النواب في أن الدولة العميقة تواجه أي إصلاح، مطالبا بلجنة تقصي حقائق على مستوى مصر بشأن عجز الحكومة في ملف التصالح.