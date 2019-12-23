المهلة تنتهي 8 يناير.. رئيس النواب: الحكومة قبلت 58 طلب تصالح في مخالفات البناء

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن مفاجأة بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي ينتهي تطبيقه في 8يناير 2021 بأن لم ينجز حتى الآن سوى 58 طلبًا من بين ملايين المخالفات التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية قائلا: "الحكومة لم تحقق سوى 58 طلب تصالح من مخالفات البناء ونتائجه لا تساوي حجم الجهود التي بذلك من البرلمان ولجانه والأوراق التي طبعت بشأنه".

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا على وجود عدد من المحافظات التي لم تحقق أي طلب وهو أمر غريب ومدهش قائلا: "فيه محافظات لم يتم قبول طلبات التصالح بها.. وهو أمر غريب.. ولا طلب" ، مشيرا إلى أن البيروقراطية تضرب وتعيق كل شيئ.

وأكد عبد العال على أن الحكومة لابد أن يكون لديها خارطة طريق في تطبيق القانون خاصة على الموظفين والمواطنين، حتى يحقق نتائجه علي أرض الواقع وليس بهذه الطريقة التي لا تحقق شيء، مؤكدا على أن محافظات كثيرة خلال الـ6 شهور الماضية لا يتم فيها قبول أي طلبات وهذا مدهش قائلا: "ولا طلب في 6 شهور".

وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.​