"اطمنوا الوزير من الفلاحين".. تفاصيل مناقشة أسعار توريد قصب السكر بالبرلمان

كتب - أحمد علي:

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي برئاسة النائب هشام الحصري، برفع أسعار توريد محصولي السكر والبنجر، لدعم الفلاح المصري في ظل انخفاض أسعارهم العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات، وذلك بحضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.

وحذر النائب محمود هيبة، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر، حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبًا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لاسيما وأن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف.

وأضاف "هيبة": "الكل عشمان في الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر"، وعلق رئيس اللجنة بقوله: "اطمئن.. الوزير علي مصيلحي من منطقة كلها فلاحين".

وشددت النائبة جواهر الشربيني، على أهمية رفع سعر توريد بنجر السكر، لاسيما وأن تكلفة إنتاجه مرتفعة جدًا، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الفدان تصل إلى 7700 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إيجار الفدان التي تصل إلى 5 آلاف جنيه بإجمالي 12 ألف جنية كمصاريف الفدان، متابعة: "دعونا نسأل في المقابل المصنع بيكسب كام، نحن لسنا ضد المكسب لكن المساواة في الظلم عدل".

وطالبت "الشربيني"، برفع سعر توريد البنجر إلى ألف جنيه، بقولها : "سعر توريده متدني للغاية، الفلاح بيطلع مديون".

وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البرلمان يحمل هموم الدفاع عن الفلاح المصرى المظلوم على مدار سنوات، وكذلك يحمل هموم كيفية حماية الصناعة المصرية الوطنية، في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بتحقيق مصلحة الفلاح.

وتابع، "تكلمنا من قبل عن فرض رسوم عن الواردات، وكانت كميات السكر يتم تقسيمها على المصانع الوطنية، مطالبًا بتحقيق المصلحة المشتركة بين الفلاح والدولة، في أزمة السكر".