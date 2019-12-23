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أمريكيه تشكر مستشفي مصر للطيران لإنقاذ حياتها على رحلة واشنطن

03:34 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
أمريكيه تشكر مستشفي مصر للطيران لإنقاذ حياتها على رحلة واشنطن

مستشفى مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تقدمت الراكبة الأمريكية Helen CHioma بالشكر لمستشفى مصر للطيران والعلاقات العامة بالخطوط الجوية، لسرعة التعامل مع حالتها الصحية الصعبة، حيث كانت تعاني من نزيف شديد وإجهاد حتمي أثناء قدومها على رحلة مصر للطيران القادمة من واشنطن وتم نقلها إلى المستشفى.

وبحسب بيان، تم عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية تحت إشراف الدكتور محمد قرني استشاري النساء والتوليد بالمستشفى، وخرجت الراكبة بسلام وغادرت البلاد بصحة جيدة بصحبة عزة صابر ونيفين عامر من العلاقات العامة لمصر للطيران للخطوط الجوية.​

مستشفى مصر للطيران واشنطن مصر للطيران

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