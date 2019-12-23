مد الفترة حتى 2018.. البرلمان يناقش تعديلات التصالح في مخالفات البناء

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

بدأ مجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، ومشروعات القوانين.

وتضمنت التعديلات الجديدة -وفق تقرير لجنة الإسكان بالتصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى أبريل 2018- بعد أن كانت في القانون الحالي حتى يوليو 2017، كما أتاحت التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظورًا ذلك.

كما تضمنت التعديلات مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.

وكشفت اللجنة، عن أن القانون الحالي لم يحقق المستهدف منه، الأمر الذي استوجب البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون، التي كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، كما أن فترة الـ6 أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.

وأشارت اللجنة إلى أن المباني المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المباني نظرًا لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها.