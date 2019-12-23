"زراعة النواب" تطالب بدعم مزارعي القصب لسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

كتب - أحمد علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن دعم الدولة لمزارعي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، مشيرًا إلى أن لدينا فجوة في انتاج السكر تصل إلى حوالى 800 ألف طن نستوردها من الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، و عدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، في حضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.

وأضاف "الحصري"، :"لو ساعدنا مزارعي قصب السكر وبنجر السكر، نستطيع سد تلك الفجوة، خاصة وأن البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه".

وأشار إلى أن زيادة سعر محصولي القصب والبنجر، سيساعد في دعم الفلاح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

وتابع، :"لايحوز أن يخسر الفلاح، ولابد من وجود دور للدولة في دعم المزارع، الذى يمثل 50% من المجتمع المصري".

من جانبه طالب النائب حسن خليل، نائب أسوان، باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة إنتاجيته في أسوان، مشيرًا إلى أن محصول قصب السكر في أسوان من المحاصيل الأساسية، إلا أنه يعاني من انخفاض إنتاجيته بسبب عدم استحداث السلالات.

وأوضح، أن الدولة لاتدعم مزارع قصب السكر في أي شيء، في ظل ارتفاع التكلفة، ما يؤدى إلى عدم تلبية حتياجات المزارع.

وأشار إلى أن هناك صناعات متعددة تقوم على محصول قصب السكر، وتستفيد منها الدولة.