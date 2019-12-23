رئيس جامعة الأزهر: مستعدون لإرسال قوافل تنموية إلى الغربية

3 اجتماعات.. ماذا فعل وزير السياحة والآثار في اليوم الأول له بالوزارة؟

كتب - محمود مصطفى:

‎قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس السابق، بثقة القيادة السياسية، وتعيينه محافظا للغربية.

‎وقال رئيس جامعة الأزهر - خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم- إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم اليوم قافلة شاملة لقرية شبشير التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وقال المحرصاوي، خلال لقائه محافظ الغربية، الاثنين، إن الجامعة مستعدة للتعاون وتبادل البروتوكولات مع المحافظة في كافة الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وتوفير كامل الدعم لمحافظة الغربية من خلال إرسال قوافل طبية وتوعوية وتنموية وتثقيفية بجانب قوافل لمحو الأمية وقوافل دعوية، لنشر صحيح الدين، ونبذ العنف والتطرف، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتبادل المحرصاوي ورحمي، درعي الجامعة والمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب شئون الوجه البحري، والدكتور طارق سلمان، نائب الدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمد راضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي.

وأطلقت جامعة الأزهر، صباح الاثنين، قافلة تنموية شاملة إلى قرية بشبيش بمحافظة الغربية.