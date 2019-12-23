وكيل "زراعة النواب": نحمل هموم الفلاح.. ونطالب الحكومة بحل أزمة السكر

كتب - أحمد علي:

قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البرلمان يحمل هموم الفلاح المصري المظلوم على مدار سنوات، وكذلك يحمل هموم كيفية حماية الصناعة المصرية الوطنية، في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بتحقيق مصلحة الفلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، في حضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.

وأضاف: "متعاطفين مع الفلاح المصري، ونطالب بوجود رؤية بمنتهى الأمانة والشفافية، تتضمن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر".

وتابع: "تكلمنا من قبل عن فرض رسوم على الواردات، وكانت كميات السكر يتم تقسيمها على المصانع الوطنية، مطالبًا بتحقيق المصلحة المشتركة بين الفلاح والدولة، في أزمة السكر، بما لا يضر بالفلاح".