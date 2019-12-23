جهاز مدينة السادات يستعد لتنظيم الدورة الرياضية للمدن الجديدة 2020

3 اجتماعات.. ماذا فعل وزير السياحة والآثار في اليوم الأول له بالوزارة

كتب - محمد عبدالناصر:

اجتمع المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مع وائل شعبان، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لتنمية وتطوير المدن، والمدير التنفيذي للدورة الرياضية للمدن الجديدة، وممثلين عن أجهزة المدن الجديدة المختلفة، وذلك للإعداد لتنظيم الدورة الرياضية للمدن الجديدة 2020 بمدينة السادات.

ووجه "غنيم"، خلال الاجتماع، الشكر لمسئولي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على ما بذلوه من جهد في تنظيم الدورة الرياضية لعام 2019، كما تم تكريم الراحل المهندس عبدالمنصف الرفاعي، على ما بذله من جهد في إظهار الدورة الرياضية الماضية بمدينة العاشر من رمضان، بالصورة التي أشاد بها الجميع.

وأضاف رئيس الجهاز: "تناول الاجتماع كيفية تنظيم الدورة وخروجها بالشكل اللائق، وأن تكون وسيلة تعارف وتقارب بين العاملين بالهيئة، ولنشر روح المحبة والمودة بين العاملين، كما تم مناقشة عدد الألعاب المشاركة في البطولة وآلية الاشتراك، وكذا تشكيل اللجان المشرفة على تنظيم الدورة ومهام كل لجنة".

وأكد أنه سيتم بذل أقصى جهد ممكن لخروج الدورة الرياضية المقبلة بالشكل اللائق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها المختلفة، مضيفًا أنه تم معاينة الموقع المقترح لعقد الدورة الرياضية بها، وجارٍ استكمال التجهيزات اللازمة قبل بدء الدورة.