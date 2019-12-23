مدبولي يعتمد انتخاب رئيس جامعة الأزهر عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتماد انتخاب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية.

وتدرج رئيس جامعة الأزهر في التعليم الأزهري، وتخرج من كلية اللغة العربية، وعين بها، ثم رُقي حتى حصل على درجة الأستاذيه وهى أعلى درجة علمية، ثم عين وكيلا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم عميدا للكلية، ثم صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى 6 مايو 2017، بتكليفه للقيام بعمل رئيس الجامعة، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 5 يونيو 2017، بتعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر لمدة 4 سنوات.

وشهدت جامعة الأزهر، نهضة غير مسبوقة منذ تولي المحرصاوي رئاسة الجامعة في شتى المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث احتلت الجامعة المستوى الثاني، وفق ما أعلن فريق الخبراء الدوليين، الذي زار جامعة الأزهر مؤخرا، في ضوء معايير تقييم آلية التصنيف الإفريقية، كما تم اختيار جامعة الأزهر ضمن 15 جامعة أفريقية، لتمثيل مصر ضمن فعاليات مبادرة تنسيق جودة التعليم العالي بأفريقيا، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع اتحاد الجامعات الأفريقية.

تم اعتماد عدد 20 كليات من جامعة الأزهر خلال الفترة الماضية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما شهدت الجامعة نشاطا واسعا لفضيلة رئيس الجامعة في المتابعة المستمرة، والجولات الميدانية، والزيارات المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، والخدمية، في كليات ومستشفيات وجميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وتنظيم عشرات القوافل الطبية داخل المناطق والقرى المستحقة في كافة أنحاء ومحافظات الجمهورية، وكذلك خارج مصر في عدد من البلدان الآسيوية والأفريقية، إضافة إلى أن الجامعة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمجان من خلال 6 مستشفيات منتشرة على مستوى الجمهورية.

وتميزت الجامعة خلال الفترة الماضية، بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمجتمع المدني، سواء كانت في شكل قوافل طبية وتنموية وتعليمية من خلال برنامج محو الأمية، فضلا عن برامج توعية الأسرة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما نظمت مؤخراً أوليمبياد كبيرة لشباب الجامعات الأفريقية، ومؤتمر عن التعليم العالي بأفريقيا شارك فيه قيادات ووزراء التعليم العالي من جميع بلدان القارة السمراء وكانت هذه الفعاليات برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وفي ضوء التطور الملحوظ شهدت الجامعة حركة أكاديمية تمثلت في الاهتمام بالبحث العلمي، وعملية النشر العلمي، وتطوير الكتاب الجامعي، وأيضا شهدت زيادة ملحوظة في تنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، التي تبحث المشكلات والحلول لواقعنا المعاصر في كافة المجالات النظرية والعملية.

يُشار إلى أن جامعة الأزهر من أقدم وأكبر وأهم جامعات العالم، تضم 85 كلية، نظرية وعملية، موزعة في كافة محافظات الجمهورية، حيث تمتد فروعها من الإسكندرية إلى أسوان، إضافة إلى ذلك فهي جامعة عالمية وليست محلية، ويدرس بالأزهر الشريف أكثر من 33 ألف طالب وافد من أكثر من 120دولة من مختلف دول العالم يتلقون العلم الوسطى المعتدل في رحابها.