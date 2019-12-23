الطرق الصوفية تختتم الاحتفالات بمولد الحسين.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

تختتم الطرق الصوفية، مساء غد، الاحتفالات بميلاد الإمام بن الحسين بن علي رضي الله عنه، بالمنطقة المحيطة بالمسجد بشارع الأزهر، والتي بدأت الثلاثاء الماضي.

وقال الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، إنه يشارك في إحياء اللية الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، التي تعقد في تمام العاشرة من مساء غد الثلاثاء، بمنطقة المشهد الحسيني.

وأضاف التهامي في تصريح لـ"مصراوي"، أن الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، ونجله محمد يشاركان في إحياء الليلة اليتيمة، التي تعقد بعد غد الأربعاء، بمنطقة المشهد الحسيني.

وعاد الشيخ محمود ياسين التهامي، من الإمارات العربية المتحدة، بعد مشاركته في مسابقة "منشد الشارقة"، والتي فاز بلقبها المنشد المصري محمد طارق.