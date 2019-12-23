أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

08:51 ص الإثنين 23 ديسمبر 2019
طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، إن طائرة سعودية هبطت اضطراريًا بالمطار، أثناء رحلتها من الرياض إلى باريس، بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي بوعكة صحية، ونقل على إثرها للمستشفى لإنقاذ حياته.

وأضافت مصادر ملاحية بالمطار، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، يطلب فيها السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي، يبلغ من العمر 65 سنة، بوعكة صحية شديدة.

وسمحت سلطات المطار للطائرة بالهبوط، ووقع فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي الكشف على الراكب، وتبين أنه يعاني من جلطة في القلب، ونقل تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال العلاج. ​

طائرة سعودية مطار القاهرة الدولي هبوط اضطراري وعكة صحية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان